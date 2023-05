Lens 2-1 OM : "Une fierté de ramener le club en Europe", confie Haise

Le choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille a tourné à l'avantage des Sang & Or, vainqueur avec autorité des Marseillais à Bollaert (2-1) ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Ce succès permet aux Lensois de croire un peu plus à une qualification directe pour la Ligue des champions. Ce qui serait une « grosse fierté » pour l’entraîneur, Franck Haise.