Lens 2-2 Metz : "On a perdu deux points" peste Haise

Lens a concédé le match nul sur sa pelouse face à Metz (2-2), dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1. Franck Haise, le coach des Sang et Or, n'a pas caché sa déception. "On a perdu deux points (...). On fait des cadeaux..."