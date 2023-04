Lens 3-0 Monaco : "Ne pas s'enflammer" avant le choc face à Marseille avertit Gradit

Grâce à leur large succès (3-0) face à Monaco, samedi soir lors de la 32e journée de Ligue 1, les Lensois reprennent provisoirement la deuxième place du championnat à l’OM, avant le match des Phocéens à Lyon dimanche soir. Dans ce duel à distance pour la qualification à la Ligue des champions, les deux prétendants se rencontreront dans 15 jours à Lens (6 mai, 21h). D'ici-là, les Sang et Or devront se défaire de Toulouse au Stadium et ne doivent "pas s'enflammer" a averti Jonathan Gradit.