Lens 4-1 Lorient : "Toutes les raisons d'être satisfait" sourit Haise

Malgré plusieurs absences pour cause de covid-19, le RC Lens a corrigé Lorient (4-1), dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1. Les Sang et Or consolident ainsi leur 5e place, pour le plus grand bonheur de l'entraîneur : "52 points après 32 journées et un onzième match de suite sans défaite, on a toutes les raisons d'en être satisfait" a souri Franck Haise.