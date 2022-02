Lens-Bordeaux en direct: les Lensois prennent les devants!

... et sur celle de Bordeaux

Par rapport à la dernière sortie et la très lourde défaite sur la pelouse de Reims (5-0), Jaroslav Plasil, qui assure l'intérim depuis la fin de l'aventure sur le banc de Vladimir Petkovic, procède à trois changements dans le onze de départ. Timothée Pembele Abdel Medioub et Yacine Adli prennent place sur le banc et sont suppléés par Enock Kwateng, Marcelo et Jean Onana.

Un système en 4-2-3-1: Poussin - Kwateng, Marcelo, Ahmedhodzic, Mensah - J. Guilavogui, J. Onana - Elis, Fransergio, Oudin (c) - Hwang.

Remplaçants: Rouyard (g), Adli, Dilrosun, Mangas, Mara, Medioub, Niang, Pembele, Sissokho.

Absents: Baysse, Briand, Costil, Ignatenko, Lacoux et Mexer.