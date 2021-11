Lens : "C’était le match parfait" jubile Clauss après l’écrasante victoire face à Troyes

Avec un but et deux passes décisives à son compteur, Jonathan Clauss a été le grand artisan de la victoire lensoise face à Troyes (4-0), vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. "Pour nous, c’était le match parfait, pour une soirée parfaite". Le défenseur des Sang et Or était l’invité de RMC.