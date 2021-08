Lens : "Ça fait beaucoup de bien", Haise s’enthousiasme pour le retour du public à Bollaert

Lens a arraché le point du match nul (2-2) face à Saint-Etienne, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1. L'entraîneur sang et or s'est réjoui du retour du public à Bollaert. "Ça fait beaucoup de bien. C'était une journée particulière pour les joueurs, pour tout le club et pour nos supporters".