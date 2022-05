Lens : Haise a donné son sang pour la première fois… à Bollaert

Ce mercredi, 300 candidats supporters sont venus donner leur sang à Bollaert. Cela représente la plus grosse collecte de l’histoire dans le bassin arrageois, et une première dans le stade du RC Lens. Même l’entraîneur lensois, Franck Haise, s’est prêté au jeu pour la bonne cause.