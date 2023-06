Lens : "Je n'ai jamais dit que je partais", Haise clarifie sa position

Auteur d'une saison extraordinaire, les Sang et Or disputeront pour la troisième fois de leur histoire, la Ligue des champions. Question qui se pose souvent après une telle saison : avec qui sur le terrain et sur son banc ? Franck Haise a rappelé qu'il était sous contratet heureux à Lens. Il a aussi jeté un trouble - qu'il considère inapproprié - quand il a parlé des sollicitations et éventuelles données pour rester au RC Lens. L'entraîneur ne comprend pas l'emballement autour de ces déclarations.