Lens : Le podium de L1 ? "On va se bagarrer" sourit Haise

Le RC Lens occupe actuellement la 2e place de Ligue 1 après 11 journées. De quoi donner des envies de podium aux Sang et Or ? "On va se bagarrer" promet Franck Haise, qui rappelle que l'écart entre Lens et ses poursuivants est minime.