Lens - Lille : Avant le derby, Lens se présente comme le meilleur promu d'Europe

Les Sang et Or ont reçu des coups d'éclat cette saison, contre le PSG, l'OM, Monaco... mais ils ont aussi tenu la distance, et occupent actuellement la 5e place de Ligue 1, à égalité avec Marseille, 6e. Une place qualificative pour la Conference League, voire la Ligue Europa. En Europe, Lens est le promu le mieux classé, et celui qui affiche le meilleur ratio de point par match. De quoi nourrir des ambitions avant la 36e journée de Ligue 1 face au leader et rival, le Losc.