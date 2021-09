Lens-Lille : "Ce qu'il s'est passé samedi, ce n'est pas la faute de nos supporters" affirme le président lensois

Quelques jours après les affrontements entre supporters lensois et lillois et au lendemain de nouveaux débordements dans les stades de Ligue 1, le président du RC Lens Joseph Oughourlian prend la défense des fans sang et or.