Lens - OM : pourquoi les Marseillais ont l'avantage dans ce choc pour la 2e place

Ce sera le match du week-end et peut-être l'un des matches les plus attendus de cette fin de saison dans la course à la 2e place. Dans un Bollaert qui sera encore à guichets fermés, Lens meilleure formation de Ligue 1 à la maison affronte Marseille, équipe la plus performante hors de ses bases. Selon Eric Di Meco, les Olympiens ont un net avantage sur des Sang et Or obligés de gagner pour encore entretenir le rêve d'une accession directe en Ligue des champions.