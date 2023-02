Lens : "Pas là pour se taire", Haise approuve et justifie la vidéo dénonçant les erreurs d'arbitrage

Auteur d'un match nul à Brest (1-1), Lens fait du surplace ces derniers temps avec deux points pris en trois matches. Mais plus que le résultat, ce sont les nombreuses erreurs d'arbitrage et la non-utilisation de la VAR sur des situations très litigieuses qui a agacé Franck Haise. Le coach lensois justifie la vidéo virale publiée par le club dans la journée de lundi. Elle a ouvert le débat et permis selon lui de parler du vrai sujet...