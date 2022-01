Lens-Rennes en direct: un choc pour le haut de tableau

Bonsoir à toutes et à tous !

Lens et Rennes, deux des équipes les plus séduisantes en début de saison, sont à la peine depuis plusieurs semaines et cherchent à se relancer en championnat en ce début d’année. Devant leur public, les Sang et Or en ont grand besoin. Lens reste sur six matches sans victoire (3 nuls, 3 défaites), et surtout deux défaites consécutives en Ligue 1. Le RCL a glissé à la 9e place du classement. La situation du club breton n’est pas plus reluisante. Le Stade Rennais a connu trois défaites contre des concurrents directs et une piteuse élimination en Coupe de France face à Nancy, lanterne rouge de Ligue 2. Reste qu’un succès ce soir à Bollaert permettrait aux hommes de Bruno Genesio de remonter au moins provisoirement sur le podium.