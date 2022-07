Lens : "Si on peut lutter pour l'Europe, on ne va pas s'en priver" reconnaît Haise

"On ne s'est jamais fixé de limite depuis qu'on est revenu en Ligue 1. Si on peut lutter (pour l'Europe) et terminer le plus haut, on ne va pas s'en priver"

Franck Haise, invité exceptionnel de l'Intégral Sport, dévoile les ambitions lensoises pour la saison à venir.