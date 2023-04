Lens : "Un rappel à l'ordre" pour Medina après ses propos sur Mbappé

L'entraîneur des Sang et Or a évoqué la récente sortie de son défenseur qui avait déclaré : "Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin. Mbappé? "Il faudra qu'une ambulance vienne le chercher".