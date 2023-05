Les classements et vainqueurs des Coupes dans les 7 grands championnats

La Premier League, la Serie A et la Liga connaissent déjà leur champion. La Ligue 1 devra attendre, ainsi que l'Allemagne, le Portugal et les Pays-Bas. Découvrez également les vainqueurs de Coupe, Supercoupe et les meilleurs buteurs des différents championnats.