Les classements et vainqueurs des coupes nationales et européennes dans les 7 grands championnats

Ce mercredi, West Ham a remporté la Ligue Europa Conference et s'est assuré une présence en Coupe d'Europe, la saison prochaine. Voilà les Hammers qualifiés pour la Ligue Europa, la saison prochaine. Il ne reste plus qu'un trophée à distribuer avant la fin de cette saison. La Ligue des champions dont la finale se jouera ce samedi entre Manchester City et l'Inter à Istanbul.