Les joueurs les plus décisifs en 22/23 au 31 octobre, 3 joueurs du PSG dans le top 10

Neymar, Messi et Haaland se battent pour deux places sur le podium. Lewandowski s'intercale entre ce trio et Mbappé.

Buts et passes décisives au 31 octobre dans les 7 grands championnats au classement UEFA, plus les coupes nationales et coupes d'Europe.