Les qualifiés européens dans les grands championnats (au 12 mai 2022)

Si Rennes a sans doute perdu beaucoup de plumes dans la course au podium en Ligue 1, certains championnats ont pu valider leurs représentants européens la saison prochaine. C'est le cas des Pays-Bas avec l'Ajax sacrée championne d'Eredivisie et qualifiée directement pour la phase de poules de la C1. Le point complet sur les cinq grands championnats ainsi que le Portugal et les Pays-Bas.