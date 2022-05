Les qualifiés européens dans les grands championnats (au 16 mai 2022)

Ce week-end, la Bundesliga, la Liga Bwin et l'Eredivisie clôturaient leur saison. Et les derniers tickets européens - via le championnat - ont été distribués. En Ligue 1, le suspense est total pour toutes les coupes d'Europe. Le point complet en tableaux.