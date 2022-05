Les qualifiés européens dans les grands championnats (au 22 mai 13h)

La Ligue 1 a donc livré son verdict définitif ce samedi au terme d'un finish éblouissant. Marseille passe finalement devant Monaco et sera directement reversé en phase de poules de la Ligue des champions. Les Monégasques rejoints dans le temps additionnel à Lens devront se contenter d'un tour de qualification et un éventuel barrage avant de rentrer dans cette C1. Rennes ira en Ligue Europa, Nice en Ligue Europa Conference. Découvrez les autres qualifiés dans les grands championnats européens alors que la Premier League et la Liga n'ont pas encore rendu leur(s) verdict(s) définitif(s). Et que la Serie A attend de connaître son nouveau champion même si tout est déjà ficelé concernant les qualifications européennes...