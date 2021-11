Lewandowski dauphin de Messi au Ballon d'or... la presse allemande scandalisée

Robert Lewandowski a été monstrueux en 2020 et 2021. Il a gagné la Ligue des champions 2020 et affole les compteurs ces derniers mois. Et pourtant, il n'a pas été sacré Ballon d'or. C'est (encore) Messi qui a empoché la mise. Son 7e trophée en carrière. Monstrueux certes mais la colère ne retombe pas en Allemagne où le scandale est en une...