Liga : La nouvelle pique de Tebas à l'encontre du PSG : "Le Real peut s'acheter Mbappé et Haaland"

Javier Tebas, le président de la LFP espagnole, se fait une joie d'épingler le PSG quand bon lui chante, et ce malgré les réponses cinglantes du club parisien. Dernière pique en date lors d'une conférence en Espagne : "Le Real a assez de cash pour signer Mbappé et Haaland ensemble. Ils n'ont pas perdu d'argent. En plus de cela, ils ont vendu des actifs. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que quelqu'un (le PSG) qui perd 400 millions, a 500 millions dans la masse salariale et peut refuser des offres comme Mbappé."