Ligue 1 : 2e place, pression, ambiance… Pas d’euphorie à Lens d’après Haise

Lens a fait une superbe opération en battant l’OM ce week-end, les Sang et Or sont désormais dauphins du PSG. Si ce nouveau statut pourrait perturber la bonne ambiance qui règne au sein du club lensois, il n’en est rien ! Franck Haise l’a confirmé en conférence de presse et semble ravi du comportement de ses joueurs.