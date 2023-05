Ligue 1 : 4e et 5e place, maintien... les enjeux et scenarii possibles pour la J38

Paris champion, Lens assuré d'être en Ligue des champions et Marseille en tour préliminaire. La J37 a réglé l'affaire dans la course au podium/titre en Ligue 1. Mais le suspense est à son comble entre Lille, Rennes et Monaco encore en course pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conference. La course au maintien n'est pas encore totalement terminée. Même si Nantes sera dans l'obligation de s'imposer pour espérer se sauver au détriment d'Auxerre... même si ça ne suffira pas forcément.