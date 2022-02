Ligue 1 : Après son coup d’éclat contre Nice, l’OL veut confirmer à Lens

Beau vainqueur de Nice le week-end dernier, l’OL se déplace à Lens ce samedi en Ligue 1 (17h). Les Gones sont bel et bien de retour dans la première moitié de tableau et voudront confirmer face aux Sang et Or. Le club rhodanien n’a pas dit son dernier mot dans la course à l’Europe.