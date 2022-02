Ligue 1 : "Avant on jouait bien et on perdait", Pélissier assume le visage prudent de Lorient à Monaco

Ce n'était pas un match pour les amateurs de spectacle en ce début d'après-midi ce dimanche. Mais Christophe Pélissier et Lorient se contenteront du point glané à Monaco (0-0). Et d'une tactique un peu plus défensive et prudente qui a permis aux Merlus de capitaliser contre deux prétendants à l'Europe (victoire contre Lens puis nul en Principauté).