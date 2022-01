Ligue 1 : Bordeaux perturbé, "c'est très compliqué" pour l'OM aussi lance Sampaoli

Décimés par le Covid la semaine dernière avec 21 cas, les Girondins ont récupéré quelques forces vives avant le match contre l'OM. Mais dans quel état ? 8 joueurs restent positifs et six autres négatifs sont encore symptomatiques selon le club aquitain. Côté bordelais, cette préparation est évidemment chaotique. De l'autre côté, Jorge Sampaoli confirme que la préparation a été compliquée. En raison de l'impossibilité de prévoir les forces et faiblesses de l'adversaire.