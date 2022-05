Ligue 1 : Classement, meilleur buteur, victoires records... Le bilan 2021/22

Kylian Mbappé termine meilleur buteur et meilleur passeur du championnat (devant Wissam Ben Yedder et Lionel Messi). Champion de France, le PSG termine aussi meilleur attaque, et meilleure défense (à égalité avec Nice).