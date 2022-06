Ligue 1, Coupes d'Europe... Quel club jouera le plus avant la Coupe du monde ?

Chaque équipe jouera 15 rencontres de Ligue 1 avant le début du Mondial au Qatar. Nantes et le PSG disputeront en plus le Trophée des Champions. Chaque équipe europeénne disputera en plus 6 rencontres de poules... mais Nice jouera en plus 2 matches de qualification, en Conference League, et Monaco de 2 à 4.