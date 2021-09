Ligue 1: Darmanin "pas favorable" à l'interdiction générale de déplacements des supporters

En attendant la réunion de la semaine prochaine, un premier rendez-vous est déjà fixé ce mercredi après-midi place Beauvau, sous l'égide de la DNLH (Division nationale de lutte contre le hooliganisme) et de la DGPN (Direction générale de la police nationale). Si Gérald Darmanin et les autres ministres ne seront pas présents, des membres de leurs cabinets s'y rendront, comme des représentants de la FFF et de la Ligue.