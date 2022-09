EN DIRECT - Montpellier-Strasbourg: Nordin ouvre le score pour les locaux, match plaisant à la Mosson

Une série de défaites à stopper pour Montpellier

Depuis le début de la saison, Montpellier oscille entre le bon et le moins bon. Avec 3 succès et 4 revers en Ligue 1, les hommes d'Olivier Dall'Oglio peinent à véritablement lancer leur saison. Et ce, malgré un effectif intéressant sur le papier.

Sur une série de deux défaites contre Lille et Angers, les coéquipiers de Savanier doivent se rassurer avant le début de la trêve internationale. Face à un Strasbourg malade depuis plusieurs semaines, Montpellier peut y parvenir.