Ligue 1 en direct: suivez le derby azuréen Monaco-Nice

Bonsoir à toutes et à tous

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct et en intégralité un match sous haute tension sur les bords de la Méditerranée, entre deux ambitieux candidats aux coupes européennes. Monaco (6e) vient d'enchaîner quatre succès de rang, dont le dernier, 3-2 face à Rennes (3e), l'a relancé dans la course aux trois premières places, synonymes de qualification à la Ligue des champions (ou aux tours préliminaires). Quant à l'OGC Nice, 4e avec un point d'avance sur l'ASM et deux de retard sur les Bretons, il a dû batailler pour décrocher dimanche sa première victoire en cinq matches (2-1 contre Lorient) et rester dans la course.