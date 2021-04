Ligue 1 : En fin de contrat en juin, Germain va quitter l'OM et désire l'étranger

L'Olympique de Marseille commence son opération dégraissage et mercato pour la saison 2021-2022. Le président Pablo Longoria est déjà sur le pied de guerre et a été informé que Valère Germain, en fin de contrat en juin, ne renouvellera pas son bail sur la Canebière. Florian Thauvin, Yohann Pelé, Yuri Nagatomo ou encore Jordan Amavi sont aussi en fin de contrat en juin prochain et Mickael Cuisance, Leonardo Balerdi et Pol Lirola sont en fin de prêt en juin. En 4 ans à l'OM, Valère Germain aura inscrit 31 buts toutes compétitions confondues et fait partie de l'épopée mythique d'Europa League en 2018.