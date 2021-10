Ligue 1 : Faire table rase du passé et juste l’emporter… Nice sans aucun ressenti face à l’OM

C’est à Troyes et à huis clos que Niçois et Marseillais vont rejouer la rencontre arrêtée le 22 août dernier en raison de graves incidents entre supporters des Aiglons et joueurs de l’OM. En tout cas, le club azuréen n’aura aucun ressenti et souhaite juste gagner pour poursuivre son bon début de saison.