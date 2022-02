Ligue 1 : Fernandez vole au secours d'Antonetti et accable le Losc

Frédéric Antonetti a écopé de 7 matches de suspension, plus 3 en sursis, pour son attitude lors de la rencontre entre Lille et Metz. Pour Luis Fernandez, la faute en revient à Sylvain Armand et Olivier Létang qui sont descendus dans la zone technique de l'entraîneur messin. Insupportable, pour l'ancien coach du PSG.