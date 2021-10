Ligue 1 : "Fini les déplacements !", Di Meco en colère après les décisions de la LFP

La commission de discipline de la LFP a tranché après les incidents lors d'Angers-OM et Lens - Lille. Marseille est sanctionné d'un point de retrait avec sursis, et de la fermeture de l'espace visiteurs des supporters jusqu'au 31 décembre. Lens écope d'un point de retrait avec sursis et de deux matchs à huis clos total, déjà purgés. Lille est sanctionné également d'un point de retrait avec sursis, avec des déplacements interdits jusqu'au 31 décembre.