Ligue 1 : Général, buteurs, série de victoire... les infos à mi-saison

Le PSG termine champion d'automne à l'issue de la phase aller, devant l'OM et Rennes. Saint-Etienne est lanterne rouge derrière Lorient, qui a signé la plus longue série de défaite de cette phase aller.

David est meilleur buteur de la saison à mi-parcours, et Mbappé le meilleur passeur.

Lyon, l'OM, Strasbourg et Clermont comptent un match en moins.