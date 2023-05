Ligue 1 : "Il faut respecter le jeu", Antonetti agacé par le nul strasbourgeois à Troyes

Frédéric Antonetti et Strasbourg auraient pu officiellement assuré leur maintien ce dimanche. C'est presque fait mais tout est dans le presque. Avec six points d'avance sur la zone rouge et une meilleur différence de buts que le FC Nantes (-7 contre -18), il faudrait un énorme concours de circonstances pour que le club alsacien descende... Il n'empêche que Strasbourg menait à Troyes, était en infériorité numérique et a assez mal su tirer profit de son avantage. D'où le discours un peu amer de Frédéric Antonetti après ce match.