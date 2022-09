Ligue 1 : "Je me régale avec cet OM" savoure Di Meco (mais pas question de parler de titre)

Marseille réalise le meilleur début de saison de son histoire, et occupe la tête du championnat à égalité avec le PSG, après 7 journées. Et Eric Di Meco est catégorique : "je me régale" lance l'ancien Marseillais. Même s'il attend de voir sur la durée.