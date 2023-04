Ligue 1 : "l'impression qu'on ne nous respecte plus" fustige Rami après Nantes - Troyes

Polémique à Nantes après un but accordé aux Canaris alors qu'il avait été, au préalable, refusé pour une main de Mostafa Mohamed. Si l'arbitre de la rencontre est venu s'expliquer sur sa décision d'accorder le but aux Canaris, cette version ne semble pas avoir convaincu Adil Rami, le capitaine troyen. L'ancien international français est revenu avec ironie sur cette main et une décision "irrespectueuse".