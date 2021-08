Ligue 1 : La DNCG bloquera des arrivées à l'OM si le club ne vend pas

La DNCG avait prévenu qu'elle bloquerait d'éventuels transferts, et met sa menace à exécution. L'arrivée d'Amine Harit, et celle d'autres possibles recrues, sont pour l'instant bloquées par le gendarme financier. L'OM devra vendre avant de recruter, mais Kamara et Caleta-Car sont encore marseillais à quelques heures de la clôture du mercato...