Ligue 1 : La programmation de la J12 et les classements

Retrouvailles entre le champion en titre et son dauphin, Losc et le PSG, vendredi au Parc des Princes. Metz et Saint-Etienne se défient dans le match de la peur. L'OL accueille Lens, Nice ira à Angers, l'OM se déplace à Clermont.

Le podium : PSG 28pts, Lens 21pts, Nice 20pts.

Meilleurs buteurs : Laborde et David (7 buts).