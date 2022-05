Ligue 1 : Le calendrier des candidats à la course à l'Europe (J36 à J38)

Le suspense est entier en haut du classement, à trois journées de la fin. Dauphin du PSG, l'OM ne compte plus que 3 points d'avance sur Rennes et Monaco. Derrière, Nice et Strasbourg restent à portée pour une qualification en Ligue Europa ou Conference League.