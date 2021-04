Ligue 1 : Le gros coup de Lille qui renverse Lyon (3-2), grâce à Yilmaz !

Enorme opération de Lille, vainqueur à Lyon (3-2) dimanche soir en clôture de la 34e journée, après avoir été mené 2-0. Passeur décisif et double buteur, Yilmaz est l'homme du match. Les Dogues restent leader de Ligue 1, devant le PSG et Monaco. L'OL, 4e, fait une mauvaise opération et est décroché.