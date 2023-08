Ligue 1 : Le Lillois Diakité arrache le nul face à Nice (1-1) dans le temps additionnel, le goal replay RMC

Devant leur public, les Aiglons ont mené pendant presque l'entièreté de la rencontre face à Lille ce vendredi en ouverture de la première journée de Ligue 1. Laborde a ouvert la marque pour l'OGC Nice à l'Allianz Riviera à la 19e minute (1-0). Et alors que les Niçois venaient de manquer le but du break, Diakité a arraché le nul en s'envolant plus haut que tout le monde sur un sublime coup franc de Gomes dans le temps additionnel (90+ 4', 1-1). Revivez cette rencontre avec les commentaires RMC de Maxime Tilliette et Morgan Maury.