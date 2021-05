Ligue 1 : le match fou contre Angers... du Sampaoli tout craché et "c'est ce qu'il faut à l'OM" s'enthousiasme Riolo

Alors qu'ils menaient tranquillement 2-0 et faisaient preuve d'une grande maîtrise, les joueurs de l'OM ont vu Angers - déjà sauvé - revenir à la marque. Il a fallu un but tardif de Milik - son troisième de la soirée - sur penalty pour soulager le peuple marseillais sûr de disputer l'Europe, la saison prochaine. Un match typique du style Sampaoli et 100% OM compatible selon Riolo.