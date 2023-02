Ligue 1 : Le programme de la 25e journée avec OM - PSG et 2 derbies, et les classements

Le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le leader en déplacement chez son dauphin. Un peu plus tôt, Monaco accueille Nice et Nantes reçoit Rennes. Auteur d'un doublé contre Lille, Mbappé a rejoint Balogun et David en tête du classement des buteurs.